Rassemblement des Tracteurs Rouges Salle des fêtes Folles

Informations pratiques

Folles

Rassemblement des Tracteurs Rouges

Salle des fêtes 2 rue de la petite garde Folles Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Les Tracteurs Rouges en Folies célèbrent leur 10ᵉ édition. Ce rendez-vous incontournable des passionnés de machinisme agricole met cette année à l’honneur les tracteurs européens International Harvester (IH) Common Market. Pendant deux jours, les visiteurs pourront admirer une impressionnante exposition de tracteurs anciens et de collection, échanger avec des collectionneurs venus de toute la France et découvrir l’histoire de l’une des marques les plus emblématiques du monde agricole. L’événement promet également de nombreuses animations pour toute la famille. Au programme show nocturne, village des exposants, démonstrations, restauration sur place et une grande tombola avec un tracteur à gagner ! Que vous soyez amateur de patrimoine agricole, collectionneur ou simplement curieux, RDV pour un week-end placé sous le signe de la convivialité, de la mécanique et de la passion. .

Salle des fêtes 2 rue de la petite garde Folles 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 79 36 73 ltrenfollies@gmail.com

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English : Rassemblement des Tracteurs Rouges

L’événement Rassemblement des Tracteurs Rouges Folles a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Monts du Limousin