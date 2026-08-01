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Rassemblement du club soupapes et pistons Multifronton Hasparren

dimanche 9 août 2026 · Multifronton · Hasparren

Rassemblement du club soupapes et pistons Multifronton Hasparren

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Multifronton
Adresse
Avenue Charles de Gaulle
Ville
64240 Hasparren
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hasparren

Rassemblement du club soupapes et pistons

Multifronton Avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:30:00
fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Venez découvrir des véhicules anciens et youngtimers.
Pique nique en commun après le rassemblement.   .

Multifronton Avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 09 21 60  contact@soupapesetpistons.fr

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English : Rassemblement du club soupapes et pistons

L’événement Rassemblement du club soupapes et pistons Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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