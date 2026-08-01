Rassemblement du club soupapes et pistons Multifronton Hasparren
dimanche 9 août 2026 · Multifronton · Hasparren
Informations pratiques
Hasparren
Rassemblement du club soupapes et pistons
Multifronton Avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:30:00
fin : 2026-08-09 12:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Venez découvrir des véhicules anciens et youngtimers.
Pique nique en commun après le rassemblement. .
Multifronton Avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 09 21 60 contact@soupapesetpistons.fr
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English : Rassemblement du club soupapes et pistons
L’événement Rassemblement du club soupapes et pistons Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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