Rassemblement et balade de tracteurs anciens Lieu dit Les Nauzes Lauzerte
Rassemblement et balade de tracteurs anciens Lieu dit Les Nauzes Lauzerte samedi 6 juin 2026.
Lauzerte
Rassemblement et balade de tracteurs anciens
Lieu dit Les Nauzes Départ Qualisol Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
par participant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Les Mécaniques Quercynoises d’Antan exposent
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Lieu dit Les Nauzes Départ Qualisol Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 7 86 95 42 54
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English :
Les Mécaniques Quercynoises d’Antan exhibit
L’événement Rassemblement et balade de tracteurs anciens Lauzerte a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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