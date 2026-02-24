Rassemblement mensuel de véhicules anciens Quai du Platier Paimpol

Rassemblement mensuel de véhicules anciens

Quai du Platier Parking Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

2026-04-19

Les vieilles mécaniques paimpolaises vous invitent à découvrir les véhicules d’époques chaque 3ème dimanche du mois tracteurs, voitures, motos, vélos il y en a pour tout les goûts . .

Quai du Platier Parking Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

