Spectacle Ô fontaine Paimpol
Spectacle Ô fontaine Paimpol samedi 18 avril 2026.
Paimpol
Spectacle Ô fontaine
Rue de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Spectacle jeune public (à partir de 6 ans), théâtre-récit Ô Fontaine dans le cadre des Marmailleries de Beauport. “Le spectacle Ô FONTAINE est le récit d’un souvenir, un événement fondateur qui remonte à l’enfance de Paul, lorsqu’il buvait l’eau de la fontaine au fond du jardin familial.” .
Rue de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Spectacle Ô fontaine Paimpol a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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