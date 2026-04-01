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Spectacle Ô fontaine Paimpol

Spectacle Ô fontaine Paimpol samedi 18 avril 2026.

Adresse : Rue de Beauport

Ville : 22500 Paimpol

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Paimpol

Spectacle Ô fontaine

Rue de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:30:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-18

Spectacle jeune public (à partir de 6 ans), théâtre-récit Ô Fontaine dans le cadre des Marmailleries de Beauport. “Le spectacle Ô FONTAINE est le récit d’un souvenir, un événement fondateur qui remonte à l’enfance de Paul, lorsqu’il buvait l’eau de la fontaine au fond du jardin familial.”   .

Rue de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Spectacle Ô fontaine Paimpol a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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