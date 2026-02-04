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Rassemblement modélisme de bateaux radio commandés La Clayette

Rassemblement modélisme de bateaux radio commandés La Clayette dimanche 19 juillet 2026.

Adresse
La Clayette aire de loisirs La Ginclette
Ville
71800 La Clayette
Département
Saône-et-Loire
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

La Clayette

Rassemblement modélisme de bateaux radio commandés

La Clayette aire de loisirs La Ginclette La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Rassemblement de modélisme de bateaux radio commandés sur l étang de La Clayette, derrière la Guinclette. Démonstration et évolution des bateaux de 10h à 18h.   .

La Clayette aire de loisirs La Ginclette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 55 92 81  mathieuxmarc@gmail.com

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English : Rassemblement modélisme de bateaux radio commandés

L’événement Rassemblement modélisme de bateaux radio commandés La Clayette a été mis à jour le 2026-06-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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