Rassemblement modélisme de bateaux radio commandés La Clayette dimanche 19 juillet 2026.

La Clayette

Rassemblement modélisme de bateaux radio commandés

La Clayette aire de loisirs La Ginclette La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Rassemblement de modélisme de bateaux radio commandés sur l étang de La Clayette, derrière la Guinclette. Démonstration et évolution des bateaux de 10h à 18h. .

La Clayette aire de loisirs La Ginclette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 55 92 81 mathieuxmarc@gmail.com

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English : Rassemblement modélisme de bateaux radio commandés

L’événement Rassemblement modélisme de bateaux radio commandés La Clayette a été mis à jour le 2026-06-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais