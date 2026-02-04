Rassemblement modélisme de bateaux radio commandés La Clayette
Rassemblement modélisme de bateaux radio commandés La Clayette dimanche 19 juillet 2026.
La Clayette
Rassemblement modélisme de bateaux radio commandés
La Clayette aire de loisirs La Ginclette La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Rassemblement de modélisme de bateaux radio commandés sur l étang de La Clayette, derrière la Guinclette. Démonstration et évolution des bateaux de 10h à 18h. .
La Clayette aire de loisirs La Ginclette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 55 92 81 mathieuxmarc@gmail.com
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English : Rassemblement modélisme de bateaux radio commandés
L’événement Rassemblement modélisme de bateaux radio commandés La Clayette a été mis à jour le 2026-06-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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