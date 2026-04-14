Ratures – Exposition collective, Ateliers MilleFeuilles, Nantes

Ratures – Exposition collective 17 avril – 29 mai Ateliers MilleFeuilles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T18:30:00+02:00 – 2026-04-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T14:00:00+02:00 – 2026-05-29T15:30:00+02:00

À Nantes, MilleFeuilles ouvre un espace d’exposition de 170 m² dans la friche de l’ancien MIN et lance sa programmation avec « ratures », une exposition collective qui réunit six artistes autour d’un geste fondamental : la rature, ce moment où l’écriture bascule dans le dessin.

Alexandre Clanis, Gaëlle Cressent, Estelle Deschamp, Pierre Labat, Emmanuelle Leblanc et l’auteur 3773 y confrontent leurs pratiques, peinture, sculpture, installation, écriture, autour de ce fil commun : le hasard, la matière qui glisse, la trace qui échappe.

Exposition du 18 avril au 29 mai 2026 :

Lundi au jeudi de 14h à 17h30

Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 15h30

+ samedi 16 mai 2026 : de 14h à 18h (visite commentée à 16h – sur inscription : millefeuillesproduction@gmail.com)

Vernissage vendredi 17 avril 2026 à 18h30

Durant le vernissage, pour inaugurer le nouvel espace d’exposition de MilleFeuilles :

– Espace « Carte Blanche », proposition de Romain Le Badezet

– « Cuisson en sphères de Loire », proposition artistique et culinaire de La nappe par Camille Orlandini et Corentin Massau

Ateliers MilleFeuilles 2, rue du Sénégal, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.millefeuillesdecp.com/ »}] [{« link »: « mailto:millefeuillesproduction@gmail.com »}]

avec Alexandre Clanis, Gaëlle Cressent, Estelle Deschamp, Pierre Labat, Emmanuelle Leblanc et l’auteur 3773