AGENDA · La Turballe
RDV autour des plantes tressage de feuilles d’iris Café épicerie bio du Plan B La Turballe
mardi 15 septembre 2026 · Café épicerie bio du Plan B · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
RDV autour des plantes tressage de feuilles d’iris
Café épicerie bio du Plan B 12 place du Marché La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:30:00
fin : 2026-09-15 17:00:00
Date(s) :
2026-09-15
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Café épicerie bio du Plan B 12 place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
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English :
L’événement RDV autour des plantes tressage de feuilles d’iris La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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