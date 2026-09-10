RDV autour des plantes tressage de feuilles d’iris Café épicerie bio du Plan B La Turballe

mardi 15 septembre 2026 · Café épicerie bio du Plan B · La Turballe

Informations pratiques

La Turballe

RDV autour des plantes tressage de feuilles d’iris

Café épicerie bio du Plan B 12 place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 15:30:00

fin : 2026-09-15 17:00:00

Date(s) :

2026-09-15

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Café épicerie bio du Plan B 12 place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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English :

L’événement RDV autour des plantes tressage de feuilles d’iris La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44