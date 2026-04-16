Francueil

RDV Aux Jardins 2026 Visite du parc du Moulin Neuf à Francueil

28 Rue du Moulin Neuf Francueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:30:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Cet ancien moulin à eau du XVIIe siècle fut transformé en manoir au XIXe siècle. Découvrez l’histoire de ce site privé et de son parc planté d’arbres remarquables.

14h30 et 16h30 Visite guidée

Durée 1h

Inscription obligatoire sur www.paysloiretouraine.fr

Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre des Rendez-Vous aux jardins 2026 ! .

28 Rue du Moulin Neuf Francueil 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement RDV Aux Jardins 2026 Visite du parc du Moulin Neuf à Francueil Francueil a été mis à jour le 2026-04-16 par ADT 37