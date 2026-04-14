Visite guidée du parc du Moulin Neuf à Franceuil, Moulin Neuf de Francueil, Francueil

Visite guidée du parc du Moulin Neuf à Franceuil Samedi 6 juin, 14h30, 16h30 Moulin Neuf de Francueil Indre-et-Loire

réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Cet ancien moulin à eau du XVIIe siècle fut transformé en manoir au XIXe siècle. Découvrez l’histoire de ce site privé et de son parc planté d’arbres remarquables.

Moulin Neuf de Francueil 28 rue du moulin neuf francueil Francueil 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ »}] Site privé -ouvert à la visite de façon exceptionnelle

Cet ancien moulin à eau du XVIIe siècle fut transformé en manoir au XIXe siècle.

Cet ancien moulin à eau du XVIIe siècle fut transformé en manoir au XIXe siècle. Découvrez l’histoire de ce site privé et de son parc planté d’arbres remarquables.

Moulin Neuf de Francueil © PAH Loire Touraine