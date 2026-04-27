RDV aux Jardins Aulon
RDV aux Jardins Aulon vendredi 5 juin 2026.
Aulon
RDV aux Jardins
Le Grand Etang Aulon Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 11:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
Rendez-vous aux Jardins visites accompagnées de La Sagne, jardin de campagne romantique et nourricier dans la vallée de l’Ardour. Pique-niques possibles au bord de la rivière.
Entrée à prix libre. .
Le Grand Etang Aulon 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 48 54 48 unjardindanslasagne@gmail.com
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English : RDV aux Jardins
L’événement RDV aux Jardins Aulon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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