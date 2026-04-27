Aulon

RDV aux Jardins

Le Grand Etang Aulon Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 11:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Rendez-vous aux Jardins visites accompagnées de La Sagne, jardin de campagne romantique et nourricier dans la vallée de l’Ardour. Pique-niques possibles au bord de la rivière.

Entrée à prix libre. .

Le Grand Etang Aulon 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 48 54 48 unjardindanslasagne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RDV aux Jardins

L’événement RDV aux Jardins Aulon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse