Promenade aux jardins La Sagne, La Sagne, Aulon

Promenade aux jardins La Sagne 5 – 7 juin La Sagne Creuse

Entrée à prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visites libres : suivre le papillon ou son instinct, se perdre quelques instants ; la jardinière sera présente pour discuter du pourquoi et du comment, de l’art et de la manière. Possibilité de pique-nique près de la rivière.

La Sagne 4 Le Grand Étang 23210 Aulon Aulon 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine 07 88 48 54 48 Au cœur de la vallée de l’Ardour, les jardins, foisonnants et romantiques, s’égrènent en pente douce jusqu’à descendre vers la rivière. Ils s’ouvrent ensuite généreusement sur la campagne environnante.

Des structures légères, discrètement disposées, créent des espaces intimes et invitent à une découverte progressive de ce paysage végétal. La diversité des végétaux rustiques y est remarquable : des perles botaniques dialoguent avec l’éclat des roses anciennes, offrant une harmonie entre délicatesse et exubérance.

Les jardins sont ouverts sur rendez-vous uniquement. Parking le long de la route

Visites libres : suivre le papillon ou son instinct, se perdre quelques instants ; la jardinière sera présente pour discuter du pourquoi et du comment, de l’art et de la manière. Possibilité de près…

©Escoffier