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AGENDA · Le Puy-Sainte-Réparade

Rdv Campanets DJ Pregner Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade

vendredi 7 août 2026 · Domaine Tour Campanets · Le Puy-Sainte-Réparade

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Domaine Tour Campanets
Adresse
3243 route de Rognes
Ville
13610 Le Puy-Sainte-Réparade
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
8 8 8

Le Puy-Sainte-Réparade

Rdv Campanets DJ Pregner

Vendredi 7 août 2026 de 19h à 23h. Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Les Rendez-vous Campanets du vendredi soir !
Les Rendez-vous Campanets du vendredi soir

Soirée du 07.08.2026 DJ PREGNER   .

Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 86 91  boutique@domaine-tour-campanets.com

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English :

Friday Night Campanets Gatherings!

L’événement Rdv Campanets DJ Pregner Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-06-18 par Provence Tourisme

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