Rdv Campanets Provence Jazz Messenger Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade

Le Puy-Sainte-Réparade

Rdv Campanets Provence Jazz Messenger

Vendredi 31 juillet 2026 de 19h à 23h. Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Les Rendez-vous Campanets du vendredi soir !

Les Rendez-vous Campanets du vendredi soir



Soirée du 31.07.2026 PROVENCE JAZZ MESSENGER .

Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 86 91 boutique@domaine-tour-campanets.com

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English :

Friday Night Campanets Gatherings!

L’événement Rdv Campanets Provence Jazz Messenger Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-06-18 par Provence Tourisme