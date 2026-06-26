Rdv Campanets Provence Jazz Messenger Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade
Rdv Campanets Provence Jazz Messenger Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade vendredi 31 juillet 2026.
Le Puy-Sainte-Réparade
Rdv Campanets Provence Jazz Messenger
Vendredi 31 juillet 2026 de 19h à 23h. Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Les Rendez-vous Campanets du vendredi soir !
Les Rendez-vous Campanets du vendredi soir
Soirée du 31.07.2026 PROVENCE JAZZ MESSENGER .
Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 86 91 boutique@domaine-tour-campanets.com
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English :
Friday Night Campanets Gatherings!
L’événement Rdv Campanets Provence Jazz Messenger Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-06-18 par Provence Tourisme
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