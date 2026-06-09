Voyage en chansons d’Amérique Latine avenue du stade Le Puy-Sainte-Réparade
Voyage en chansons d’Amérique Latine avenue du stade Le Puy-Sainte-Réparade mercredi 22 juillet 2026.
Le Puy-Sainte-Réparade
Voyage en chansons d’Amérique Latine
Mercredi 22 juillet 2026 de 19h à 21h. avenue du stade Salle Le Mille Club Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 21:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Ce concert de Dominguay et Sébastien Sabouret est un voyage en chansons traditionnelles puisées dans le répertoire d’Amérique Latine (Brésil, Argentine, Uruguay, Cuba, Mexique).
Ce concert de Dominguay, chanteuse et guitariste d’origine uruguayenne, et Sébastien Sabouret, guitariste, sera un voyage en chansons traditionnelles puisées dans le répertoire d’Amérique Latine (Brésil, Argentine, Uruguay, Cuba, Mexique).
Ces chansons traditionnelles seront introduites poétiquement en français.
Une rencontre avec les univers populaires d’un continent musicalement généreux ! .
avenue du stade Salle Le Mille Club Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 08 36 77 highspirited05@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This concert by Dominguay and Sébastien Sabouret is a journey through traditional songs drawn from the Latin American repertoire (Brazil, Argentina, Uruguay, Cuba, Mexico).
L’événement Voyage en chansons d’Amérique Latine Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-06-09 par Provence Tourisme
À voir aussi à Le Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône)
- Paradis Gourmand avec l’Art Culinaire Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade 13 juin 2026
- Music en Vignes LOLA GROUPE Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade 2 juillet 2026
- Rashid Johnshon, Sheree Hovsepian and Friends Domaine Château La Coste Le Puy-Sainte-Réparade 5 juillet 2026
- La Nuit de Paradis Upsilone & Shuba K Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade 15 juillet 2026
- Soirée Pétanque Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade 30 juillet 2026