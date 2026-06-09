Voyage en chansons d’Amérique Latine avenue du stade Le Puy-Sainte-Réparade mercredi 22 juillet 2026.

Le Puy-Sainte-Réparade

Voyage en chansons d’Amérique Latine

Mercredi 22 juillet 2026 de 19h à 21h. avenue du stade Salle Le Mille Club Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22 21:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Ce concert de Dominguay et Sébastien Sabouret est un voyage en chansons traditionnelles puisées dans le répertoire d’Amérique Latine (Brésil, Argentine, Uruguay, Cuba, Mexique).

Ce concert de Dominguay, chanteuse et guitariste d’origine uruguayenne, et Sébastien Sabouret, guitariste, sera un voyage en chansons traditionnelles puisées dans le répertoire d’Amérique Latine (Brésil, Argentine, Uruguay, Cuba, Mexique).



Ces chansons traditionnelles seront introduites poétiquement en français.

Une rencontre avec les univers populaires d’un continent musicalement généreux ! .

avenue du stade Salle Le Mille Club Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 08 36 77 highspirited05@gmail.com

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English :

This concert by Dominguay and Sébastien Sabouret is a journey through traditional songs drawn from the Latin American repertoire (Brazil, Argentina, Uruguay, Cuba, Mexico).

L’événement Voyage en chansons d’Amérique Latine Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-06-09 par Provence Tourisme