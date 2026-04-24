Soirée Pétanque Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade
Soirée Pétanque Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade jeudi 30 juillet 2026.
Le Puy-Sainte-Réparade
Soirée Pétanque
Jeudi 30 juillet 2026 de 18h à 23h. Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 23:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Vivez une soirée d’été conviviale au cœur du Château Paradis pétanque, bar à vin et musique entraînante vous attendent dans une ambiance chaleureuse, idéale pour profiter du coucher du soleil entre amis.
Jeudi 30 juillet, le Château Paradis vous ouvre ses portes pour sa première soirée d’été !
Au programme terrains de pétanque en libre accès, bar à vin et une ambiance musicale entrainante, le tout face au coucher du soleil !
Entrée 5€ .
Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 09 43 contact@chateauparadis.com
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English :
Enjoy a convivial summer evening in the heart of Château Paradis: pétanque, a wine bar and lively music await you in a warm atmosphere, ideal for enjoying the sunset with friends.
L’événement Soirée Pétanque Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-04-24 par Provence Tourisme
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