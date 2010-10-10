Music en Vigne BRØDER Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade

Le Puy-Sainte-Réparade

Music en Vigne BRØDER

Jeudi 11 juin 2026 de 18h à 23h. Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11 23:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Soirée Music en Vignes au Château Paradis !

DJ set salsa & afro house avec le duo Broder, mêlant percussions live et sonorités afro-latines.

Ambiance chill, vins au verre dès 5€ et food trucks sur place.



Paiement CB & espèces. .

Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 09 43 contact@chateauparadis.com

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English :

Music en Vignes evening at Château Paradis!

L’événement Music en Vigne BRØDER Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-04-24 par Provence Tourisme