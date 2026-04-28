Paradis Gourmand avec l’Art Culinaire Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade

Le Puy-Sainte-Réparade

Paradis Gourmand avec l’Art Culinaire

Samedi 13 juin 2026 de 12h à 16h. Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Vivez une parenthèse gourmande au cœur du Château Paradis, entre gastronomie raffinée et accords mets & vins d’exception, pour un moment convivial et savoureux.

Le samedi 13 juin, Château Paradis vous ouvre ses portes pour une nouvelle édition de son déjeuner d’exception ! Au cœur des vignes, les équipes de l’Art Culinaire prendrons les commandes des fourneaux pour vous proposer un déjeuner gastronomique et raffiné.



Tout au long du repas, le Chef Samy Feddag, disciple d’Auguste Escoffier, vous présentera le menu crée pour l’occasion, tandis que l’équipe Paradis vous guidera dans la découverte des vins et de leurs accords.



Au menu



Cocktail d’accueil au rosé

Entrée Saumon mariné aux agrumes & aneth, vinaigrette aux fruits de la passion.

Plat Wellington de veau au jus corsé, pommes boulangères & légumes confits à la sauge.

Dessert Crumble de noix, fruits rouges et colis de fraise au citron vert.

Chaque plat sera servi en accord avec les vins du Château Paradis.



Le repas sera mis en scène et décoré par L’atelier de Sellyn, tandis que l’art de la table sera imaginé par Joli Bazar.



75€ par personne incluant le repas, les boissons & vins et le service



De 12h à 16h



Places limitées ! .

Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 09 43 contact@chateauparadis.com

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English :

Enjoy a gourmet interlude at the heart of Château Paradis, with refined gastronomy and exceptional food & wine pairings, for a convivial and delicious moment.

L’événement Paradis Gourmand avec l’Art Culinaire Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-04-28 par Provence Tourisme