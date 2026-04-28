La Nuit de Paradis Upsilone & Shuba K Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade

Le Puy-Sainte-Réparade

La Nuit de Paradis Upsilone & Shuba K

Mercredi 15 juillet 2026 de 18h à 1h30. Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 01:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Rendez-vous au Château Paradis pour une soirée électro pop immersive dans un cadre d’exception !

Rendez-vous au Château Paradis pour une soirée électro pop immersive dans un cadre d’exception. DJ Shuba-K lancera les festivités avec un set énergique, avant de laisser place à Upsilone pour faire monter l’ambiance avec des sonorités modernes mêlées à des influences 80’s.



Jusqu’à 1 200 festivaliers sont attendus pour partager cette nuit rythmée par des beats entraînants, des jeux de lumière et une atmosphère conviviale. Sur place, profitez de vins au verre dès 5€ et d’une sélection de food trucks pour vous restaurer entre deux passages sur le dancefloor.



Paiement par carte bancaire et espèces accepté. .

Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 09 43 contact@chateauparadis.com

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English :

Join us at Château Paradis for an immersive electro-pop evening in an exceptional setting!

L’événement La Nuit de Paradis Upsilone & Shuba K Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-04-28 par Provence Tourisme