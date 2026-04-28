La Nuit de Paradis Upsilone & Shuba K Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade
La Nuit de Paradis Upsilone & Shuba K Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade mercredi 15 juillet 2026.
Le Puy-Sainte-Réparade
La Nuit de Paradis Upsilone & Shuba K
Mercredi 15 juillet 2026 de 18h à 1h30. Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 01:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Rendez-vous au Château Paradis pour une soirée électro pop immersive dans un cadre d’exception !
Rendez-vous au Château Paradis pour une soirée électro pop immersive dans un cadre d’exception. DJ Shuba-K lancera les festivités avec un set énergique, avant de laisser place à Upsilone pour faire monter l’ambiance avec des sonorités modernes mêlées à des influences 80’s.
Jusqu’à 1 200 festivaliers sont attendus pour partager cette nuit rythmée par des beats entraînants, des jeux de lumière et une atmosphère conviviale. Sur place, profitez de vins au verre dès 5€ et d’une sélection de food trucks pour vous restaurer entre deux passages sur le dancefloor.
Paiement par carte bancaire et espèces accepté. .
Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 09 43 contact@chateauparadis.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us at Château Paradis for an immersive electro-pop evening in an exceptional setting!
L’événement La Nuit de Paradis Upsilone & Shuba K Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-04-28 par Provence Tourisme
À voir aussi à Le Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône)
- Soirée Pétanque Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade 7 mai 2026
- Le Banquet des Arts Les 9.Vin I Alsace I Art & Tour Campanets Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade 15 mai 2026
- Music en Vigne BRØDER Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade 11 juin 2026
- Soirée Pétanque Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade 30 juillet 2026