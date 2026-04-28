Music en Vignes LOLA GROUPE Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade
Music en Vignes LOLA GROUPE Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade jeudi 2 juillet 2026.
Le Puy-Sainte-Réparade
Music en Vignes LOLA GROUPE
Jeudi 2 juillet 2026 de 18h à 23h. Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02 23:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Vivez une soirée festive au cœur des vignes du Château Paradis le 2 juillet avec le groupe LOLA !
Château Paradis vous donne rendez-vous pour une soirée festive et pleine d’énergie avec le Groupe LOLA. Leur univers, à la croisée de la pop et du rock, revisite des variétés 100% françaises pour créer une ambiance entraînante et dansante. Une invitation à chanter, bouger et profiter d’un moment convivial !
À propos des artistes
LOLA est un groupe français de quatre musiciens passionnés, qui font vivre leur musique avec guitare, basse, batterie et chant. À Château Paradis, ils promettent un set exclusif et rythmé, capable de rassembler tous les publics et créer un vrai moment de partage.
Vins & Restauration
Profitez pleinement de votre soirée avec
– Vente de vin au verre à partir de 5€, pour savourer les cuvées emblématiques du Domaine Château Paradis.
– Restauration sur place avec une sélection de food trucks aux saveurs variées.
– Moyens de paiement acceptés Espèces & Carte Bancaire. .
Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 09 43 contact@chateauparadis.com
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English :
Enjoy a festive evening in the heart of the Château Paradis vineyards on July 2 with the group LOLA!
L’événement Music en Vignes LOLA GROUPE Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-04-28 par Provence Tourisme
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