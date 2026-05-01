Soirée Pétanque Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade

Le Puy-Sainte-Réparade

Soirée Pétanque

Jeudi 7 mai 2026 de 18h à 23h. Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-07 23:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Château Paradis lance sa première soirée d’été pétanque, bar à vin, restauration et ambiance musicale festive face au coucher du soleil !

Château Paradis vous ouvre ses portes pour inaugurer la saison estivale dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. Profitez des terrains de pétanque en libre accès, savourez une sélection de vins au bar, et régalez-vous grâce à la restauration sur place.



Le tout accompagné d’une ambiance musicale entraînante, idéale pour partager un moment entre amis ou en famille, avec en toile de fond un magnifique coucher de soleil.



Entrée libre et gratuite. .

Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 09 43 contact@chateauparadis.com

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English :

Château Paradis launches its first summer evening: pétanque, wine bar, food and festive music as the sun sets!

L’événement Soirée Pétanque Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-04-24 par Provence Tourisme