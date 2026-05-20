Rashid Johnshon, Sheree Hovsepian and Friends Domaine Château La Coste Le Puy-Sainte-Réparade

Le Puy-Sainte-Réparade

Rashid Johnshon, Sheree Hovsepian and Friends

Du 05/07 au 05/09/2026, tous les jours. Domaine Château La Coste 2750 Route de la Cride Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-07-05

Un groupe de 3 expositions Rashid Johnson, Sheree Hovsepian et une dernière exposition collective commissionnée par Johnson et Hovsepian

Rashid Johnson présente une exposition de peintures, sculptures et films au pavillon Oscar Niemeyer.

Installée dans l’ensemble de l’Auditorium Oscar Niemeyer, l’exposition rassemble des peintures et de nouvelles sculptures, notamment des bronzes spécialement conçus pour Château La Coste. Un film sera présenté dans l’Auditorium Oscar Niemeyer, prolongeant l’intérêt de Johnson pour le temps, la voix et l’expérience collective.



Travaillant à la fois dans les domaines de la photographie, de la peinture, du dessin, de l’assemblage et de la sculpture, Hovsepian explore dans sa pratique l’instabilité de l’identité et de la perception à travers la fragmentation, l’absence et la reconfiguration. Conçues spécialement pour le pavillon souterrain baigné de lumière de Piano, les nouvelles sculptures répondent à l’ouverture et à la luminosité naturelle du bâtiment, activant l’espace grâce à de subtiles tensions entre masse et vide, intimité et échelle.



Présentant les œuvres de plus de seize artistes, l’exposition rassemble des amis proches et des pairs artistes de longue date. Née de l’engagement commun du couple en faveur du dialogue et du soutien mutuel, l’exposition met en avant la communauté à la fois comme sujet et comme structure. Plutôt que de suivre un cadre thématique unique, elle offre un espace façonné par les relations, la générosité et la conviction que la pratique artistique se nourrit de réseaux de solidarité et d’échange. .

Domaine Château La Coste 2750 Route de la Cride Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 92 92 marie.rozet@chateau-la-coste.com

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English :

A group of 3 exhibitions: Rashid Johnson, Sheree Hovsepian and a final group show commissioned by Johnson and Hovsepian

L’événement Rashid Johnshon, Sheree Hovsepian and Friends Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-05-20 par Provence Tourisme