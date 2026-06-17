Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rdv Campanets Trio Casanova Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade

Rdv Campanets Trio Casanova Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Domaine Tour Campanets

Adresse : 3243 route de Rognes

Ville : 13610 Le Puy-Sainte-Réparade

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 8 8 8

Le Puy-Sainte-Réparade

Rdv Campanets Trio Casanova

Vendredi 10 juillet 2026 de 19h à 23h. Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Les Rendez-vous Campanets du vendredi soir !
Les Rendez-vous Campanets du vendredi soir

Soirée du 10.07.2026 Trio Casanova   .

Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday Night Campanets Gatherings!

L’événement Rdv Campanets Trio Casanova Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-06-17 par Provence Tourisme

À voir aussi à Le Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône)