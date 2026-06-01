RDV CAMPANETS N°2 Interplay Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade
RDV CAMPANETS N°2 Interplay Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade vendredi 26 juin 2026.
Le Puy-Sainte-Réparade
RDV CAMPANETS N°2 Interplay
Vendredi 26 juin 2026 de 19h à 23h. Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Les Rendez-vous Campanets du vendredi soir
Les Rendez-vous Campanets du vendredi soir Soirée du 26.06.2026 INTERPLAY .
Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Friday Night Campanets Gatherings
L’événement RDV CAMPANETS N°2 Interplay Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-06-16 par Provence Tourisme
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