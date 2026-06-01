RDV CAMPANETS N°2 Interplay Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade

Le Puy-Sainte-Réparade

RDV CAMPANETS N°2 Interplay

Vendredi 26 juin 2026 de 19h à 23h. Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Les Rendez-vous Campanets du vendredi soir

Les Rendez-vous Campanets du vendredi soir Soirée du 26.06.2026 INTERPLAY .

Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Friday Night Campanets Gatherings

L’événement RDV CAMPANETS N°2 Interplay Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-06-16 par Provence Tourisme