AGENDA · Guenrouet
RDV de l’Erdre à Guenrouët Guenrouet
mardi 25 août 2026 · Guenrouet
Informations pratiques
Guenrouet
RDV de l’Erdre à Guenrouët
Melneuf Guenrouet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 11:00:00
fin : 2026-08-25 11:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Mardi 25 août
Guenrouët / espace arboré de Melneuf
11h concert de Skyler Saufley
Apéritif offert, pensez à prendre votre pique-nique
Site internet http://www.rendezvouserdre.com/ .
Melneuf Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement RDV de l’Erdre à Guenrouët Guenrouet a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44