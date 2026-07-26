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AGENDA · Guenrouet

RDV de l’Erdre à Guenrouët Quai st Clair Guenrouet

lundi 24 août 2026 · Guenrouet

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
QUAI ST CLAIR
Ville
44530 Guenrouet
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guenrouet

RDV de l’Erdre à Guenrouët Quai st Clair

QUAI ST CLAIR Guenrouet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 17:00:00
fin : 2026-08-24 22:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Lundi 24 août

Guenrouët / Port Saint-Clair
17h arrivée des bateaux
19h concert de Birthday Brass Band
19h30 concert d’Antonin Leymarie, Impérial Quartet
Bar & restauration sur place

Site internet   http://www.rendezvouserdre.com/   .

QUAI ST CLAIR Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement RDV de l’Erdre à Guenrouët Quai st Clair Guenrouet a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44

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