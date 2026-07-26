RDV de l’Erdre à Guenrouët Quai st Clair Guenrouet
lundi 24 août 2026 · Guenrouet
Informations pratiques
Guenrouet
RDV de l’Erdre à Guenrouët Quai st Clair
QUAI ST CLAIR Guenrouet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 17:00:00
fin : 2026-08-24 22:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Lundi 24 août
Guenrouët / Port Saint-Clair
17h arrivée des bateaux
19h concert de Birthday Brass Band
19h30 concert d’Antonin Leymarie, Impérial Quartet
Bar & restauration sur place
Site internet http://www.rendezvouserdre.com/ .
QUAI ST CLAIR Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement RDV de l’Erdre à Guenrouët Quai st Clair Guenrouet a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44