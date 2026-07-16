RDV de l’Erdre à Guenrouët Festival du vélo Guenrouet

Informations pratiques

Guenrouet

RDV de l’Erdre à Guenrouët Festival du vélo

Port St Clair Guenrouet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29

Du 24 au 29 août 2026

Préparez vos sacoches ! Vivez une rando-vélo unique au fil de l’eau et au rythme du festival Les Rendez-vous de l’Erdre.

De Redon à Nantes, embarquez pour 6 jours et 6 étapes en totale liberté. En bivouac ou en camping, en petite ou en grande boucle, construisez votre aventure idéale au rythme des concerts, des défilés de bateaux et des découvertes naturelles et patrimoniales.

Le programme & les étapes

• Jour 1 (Lundi 24 août) Redon Guenrouët (23 km)

Voir le parcours https://www.cirkwi.com/…/1110558-les-rdv-de-l-erdre-a…

• Jour 2 (Mardi 25 août) Guenrouët Blain (33 km)

Voir le parcours https://www.cirkwi.com/…/1110745-les-rdv-de-l-erdre-a…

• Jour 3 (Mercredi 26 août) Blain Saffré (40 km)

Voir le parcours https://www.cirkwi.com/…/1110812-les-rdv-de-l-erdre-a…

• Jour 4 (Jeudi 27 août) Saffré Nort-sur-Erdre (25 km)

Voir le parcours https://www.cirkwi.com/…/1121427-les-rdv-de-l-erdre-a…

• Jour 5 (Vendredi 28 août) Nort-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre (28 km)

Voir le parcours https://www.cirkwi.com/…/1121811-les-rdv-de-l-erdre-a…

• Jour 6 (Samedi 29 août) Sucé-sur-Erdre Nantes (19 km)

Voir le parcours https://www.cirkwi.com/…/1121891-les-rdv-de-l-erdre-a…

Infos Pratiques & Organisation

Campings, zones de bivouac, restauration, programmation complète du festival (concerts, escales nautiques…) retrouvez toutes les informations pour planifier votre séjour en autonomie sur notre site internet !

Toutes les infos ici https://www.rendezvouserdre.com/les-rendez-vous-de…/ .

Port St Clair Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement RDV de l’Erdre à Guenrouët Festival du vélo Guenrouet a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44