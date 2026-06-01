RDV des Parents extraordinaires Atelier culinaire La Madelaine-sous-Montreuil
RDV des Parents extraordinaires Atelier culinaire La Madelaine-sous-Montreuil samedi 20 juin 2026.
La Madelaine-sous-Montreuil
RDV des Parents extraordinaires Atelier culinaire
9 route de Montreuil La Madelaine-sous-Montreuil Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
RDV des Parents extraordinaires
Samedi 20 juin de 10h à 14h
9 route de Montreuil La Madelaine
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Demi-journée d’activités thématiques, pour les parents qui veulent échanger et/ou être relayés sur demande.
Gratuit pour les adhérents de l’association (Adhésion annuelle 10€)
Vous n’êtes pas encore adhérent ? Vous pouvez adhérer ici https://www.parents-aidants.fr/events/rdv-des-parents-extraordinaires-classiques/
Documents à remplir pour la première inscription
– recueil d’informations,
– autorisation de droit à l’image,
– décharge de responsabilité.
Attention vous pouvez réserver jusqu’au 18 juin 2026 10h00
Crédit Les Bobos à la Ferme .
9 route de Montreuil La Madelaine-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France bonjour@lesbobosalaferme.fr
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L’événement RDV des Parents extraordinaires Atelier culinaire La Madelaine-sous-Montreuil a été mis à jour le 2026-06-13 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer