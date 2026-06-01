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RDV des Parents extraordinaires Atelier culinaire La Madelaine-sous-Montreuil

RDV des Parents extraordinaires Atelier culinaire La Madelaine-sous-Montreuil samedi 20 juin 2026.

Adresse : 9 route de Montreuil

Ville : 62170 La Madelaine-sous-Montreuil

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

La Madelaine-sous-Montreuil

RDV des Parents extraordinaires Atelier culinaire

9 route de Montreuil La Madelaine-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

RDV des Grands-Parents
Samedi 20 juin de 14h à 16h
9 route de Montreuil La Madelaine
—————————-
Demi-journée d’activités thématiques, pour les parents qui veulent échanger et/ou être relayés sur demande.

Gratuit pour les adhérents de l’association (Adhésion annuelle 10€)
Vous n’êtes pas encore adhérent ? Vous pouvez adhérer ici https://www.parents-aidants.fr/events/rdv-des-parents-extraordinaires-classiques/

Documents à remplir pour la première inscription
– recueil d’informations,
– autorisation de droit à l’image,
– décharge de responsabilité.

Attention vous pouvez réserver jusqu’au 18 juin 2026 -14h00
Crédit Philippe Dapvril   .

9 route de Montreuil La Madelaine-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France   bonjour@lesbobosalaferme.fr

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English :

L’événement RDV des Parents extraordinaires Atelier culinaire La Madelaine-sous-Montreuil a été mis à jour le 2026-06-13 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer

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