RDV du Bocage Balade botanique et musicale Bar associatif L’Ecurie Genêts
RDV du Bocage Balade botanique et musicale Bar associatif L’Ecurie Genêts samedi 13 juin 2026.
Genêts
RDV du Bocage Balade botanique et musicale
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Patrick Martin, saxophoniste et botaniste, vous emmène en balade pour une flânerie originale et inspirante.
Faites-vous cette fleur ! Venez découvrir le patrimoine végétal qui nous entoure avec un spécialiste qui a toujours son saxophone en bandoulière.
Les portes d’entrée sont multiples ; on froisse la feuille pour libérer les senteurs, on emprunte des loupes pour découvrir un monde jusqu’alors insoupçonné. L’approche se veut ludique, instructive et poétique, avec un florilège de devinettes créées pour l’occasion.
Arrosez le tout de quelques airs de jazz aux tonalités boisées, sauce chlorophyllienne, et vous y êtes ! .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 19 76 40 21 tournerlapageasso@gmail.com
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English : RDV du Bocage Balade botanique et musicale
L’événement RDV du Bocage Balade botanique et musicale Genêts a été mis à jour le 2026-06-09 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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