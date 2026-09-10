RDV du CAUE de Loire-Atlantique #31 – Bien vieillir chez soi, CAUE de Loire-Atlantique, Nantes

Informations pratiques

RDV du CAUE de Loire-Atlantique #31 – Bien vieillir chez soi Jeudi 17 septembre, 18h30 CAUE de Loire-Atlantique Loire-Atlantique

En présentiel sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Face au vieillissement de la population en France, la question de l’adaptabilité des logements doit être au cœur des projets dès la conception. La perte de mobilité et d’autonomie, peuvent notamment rendre le quotidien difficile dans un logement mal adapté où les possibilités d’évolution n’ont pas été anticipées. Outre les dispositifs techniques ponctuels permettant de faciliter et d’accompagner la vie des habitants, nous verrons à travers ce RDV du CAUE que la question du bien-être dans son logement, à tous les âges, s’inscrit dans une démarche de projet plus globale.

Les différentes interventions permettront de découvrir des logements inspirants, que ce soit en logements collectifs ou en maisons individuelles, en neuf ou en réhabilitation, et de démontrer que bien vieillir chez soi, c’est avant tout se sentir bien chez soi.

Deux possibilités pour voir un RDV du CAUE :

Entrée libre sur inscription Eventbrite dans la limite des places disponibles (des places sont susceptibles de se libérer jusqu’au dernier moment)

dans la limite des places disponibles (des places sont susceptibles de se libérer jusqu’au dernier moment) Vidéo du RDV dans les jours qui suivent sur notre chaîne YouTube

Plus d’info

CAUE de Loire-Atlantique 2 boulevard de l’Estuaire, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue44.com/2026/06/25/bien-vieillir-chez-soi/ »}] [{« link »: « https://www.caue44.com/2026/06/25/bien-vieillir-chez-soi/ »}]

Comment adapter et anticiper l’évolution de son logement ?

©photo CAUE44 pour Vendredi architecture