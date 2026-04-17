RDV Nature en Anjou Entre Èvre et Loire avec le Théâtre de l’Èvre Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

RDV Nature en Anjou Entre Èvre et Loire avec le Théâtre de l’Èvre

Notre-Dame du Marillais L’Île aux Bergères Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Dans le cadre des RDV Nature en Anjou, découvrez la biodiversité de l’Île aux bergères, la seule île située entre Èvre et Loire.

Partez à la découverte d’un écosystème préservé lors d’une balade commentée d’environ 1h30 à 2h. Accompagnés de spécialistes de la faune et de la flore, vous apprendrez à identifier les richesses de ce territoire tout en vous laissant porter par la poésie des conteurs et le regard attentif des dessinateurs présents pour l’occasion.

Pour garantir une immersion de qualité et le respect de cet environnement fragile, l’exploration se fait par petits groupes. Plusieurs départs sont organisés tout au long de l’après-midi. Cette déambulation est idéale pour tous ceux qui souhaitent redécouvrir le paysage ligérien sous un angle à la fois sensible et éducatif.

Sur inscription Tout public .

Notre-Dame du Marillais L’Île aux Bergères Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr

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English :

As part of the RDV Nature en Anjou program, discover the biodiversity of Île aux bergères, the only island between the Èvre and Loire rivers.

L’événement RDV Nature en Anjou Entre Èvre et Loire avec le Théâtre de l’Èvre Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges