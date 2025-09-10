RDV4C Club de lecture féministe Petit salon du café Rennes

RDV4C Club de lecture féministe Petit salon du café Rennes mercredi 10 septembre 2025.

RDV4C Club de lecture féministe Petit salon du café Rennes 10 septembre 2025 – 12 août 2026, certains mercredis Ille-et-Vilaine

Partager des lectures et plus encore, qui nourrissent nos réflexions féministes. Pour toutes personnes curieuses et sympathiques.

_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-10T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-12T20:30:00.000+02:00

1



Petit salon du café Les Champs Libres – 10 Cours des Alliés – 35 000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine