RDV4C Conversation en italien Vie du citoyen Rennes
RDV4C Conversation en italien Vie du citoyen Rennes jeudi 4 septembre 2025.
RDV4C Conversation en italien Vie du citoyen Rennes 4 septembre 2025 – 27 août 2026, certains jeudis Ille-et-Vilaine
Venez partager avec nous en italien pour le plaisir, apprendre, transmettre et pratiquer ensemble.
–
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-04T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T18:00:00.000+02:00
1
Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine