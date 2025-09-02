RDV4C Falamos Português ! Petit salon du café Rennes
RDV4C Falamos Português ! Petit salon du café Rennes mardi 2 septembre 2025.
RDV4C Falamos Português ! Petit salon du café Rennes 2 septembre 2025 – 25 août 2026, certains mardis Ille-et-Vilaine
Vem participar desse grupo de conversa em português para rir et trocar ideas !
_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-02T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-25T20:30:00.000+02:00
1
Petit salon du café Les Champs Libres – 10 Cours des Alliés – 35 000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine