RDV4C Tricot-T & Cie Vie du citoyen Rennes
RDV4C Tricot-T & Cie Vie du citoyen Rennes vendredi 5 septembre 2025.
RDV4C Tricot-T & Cie Vie du citoyen Rennes 5 septembre 2025 – 20 juin 2026 Ille-et-Vilaine
Se retrouver autour du tricot, du crochet, de la broderie… Pour débuter, transmettre ses compétences, créer ensemble
–
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-05T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T18:00:00.000+02:00
1
Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine