RDV4C Ven a charlar español con nosotros Vie du citoyen Rennes

RDV4C Ven a charlar español con nosotros Vie du citoyen Rennes mercredi 3 septembre 2025.

RDV4C Ven a charlar español con nosotros Vie du citoyen Rennes 3 septembre 2025 – 26 août 2026, les mercredis Ille-et-Vilaine

Venez partager avec nous en espagnol, pour le plaisir, apprendre, transmettre et pratiquer ensemble.

_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-03T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-26T17:00:00.000+02:00

1



Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine