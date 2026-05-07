Réalisation d’une fresque végétale rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan
Réalisation d’une fresque végétale rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan samedi 6 juin 2026.
Royan
Réalisation d’une fresque végétale
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV CIAP Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La fresque est une œuvre participative à ciel ouvert. Ce moment est guidé par l’artiste Angèle Largy, pour former ensemble un grand tableau éphémère, sur place et dans une direction commune.
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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
The fresco is an open-air participatory work. This moment is guided by artist Angèle Largy, to form together a large ephemeral painting, on the spot and in a common direction.
L’événement Réalisation d’une fresque végétale Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan
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