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Réalisation d’une fresque végétale rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Réalisation d’une fresque végétale rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan samedi 6 juin 2026.

Lieu : rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès

Adresse : RDV CIAP

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Royan

Réalisation d’une fresque végétale

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

La fresque est une œuvre participative à ciel ouvert. Ce moment est guidé par l’artiste Angèle Largy, pour former ensemble un grand tableau éphémère, sur place et dans une direction commune.
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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

The fresco is an open-air participatory work. This moment is guided by artist Angèle Largy, to form together a large ephemeral painting, on the spot and in a common direction.

L’événement Réalisation d’une fresque végétale Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan

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