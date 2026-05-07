Réalisation d’une fresque végétale rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Royan

Réalisation d’une fresque végétale

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La fresque est une œuvre participative à ciel ouvert. Ce moment est guidé par l’artiste Angèle Largy, pour former ensemble un grand tableau éphémère, sur place et dans une direction commune.

.

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The fresco is an open-air participatory work. This moment is guided by artist Angèle Largy, to form together a large ephemeral painting, on the spot and in a common direction.

L’événement Réalisation d’une fresque végétale Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan