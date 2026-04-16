Réalité virtuelle, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles
Réalité virtuelle, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles samedi 20 juin 2026.
Réalité virtuelle Samedi 20 juin, 14h00 Ludo-médiathèque Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
Découvrez de nouveaux univers virtuels grâce à notre sélection d’applications et jeux immersifs en 3D !
Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Découvrez le casque de réalité virtuelle
À voir aussi à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)
- Atelier Cap bien être – ASEPT, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles 16 avril 2026
- La Cantoche, Café d’Abord, Saint-Médard-en-Jalles 16 avril 2026
- À la rencontre de l’art : Hokusai, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles 17 avril 2026
- À la rencontre de l’art : Hokusai, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles 17 avril 2026
- Les éclaireurs de la BD, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles 18 avril 2026