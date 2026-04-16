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Réalité virtuelle, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Réalité virtuelle, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Réalité virtuelle, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles samedi 20 juin 2026.

Lieu : Ludo-médiathèque

Adresse : 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Sur réservation

Réalité virtuelle Samedi 20 juin, 14h00 Ludo-médiathèque Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

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