Réaup en fêtes Réaup-Lisse
vendredi 31 juillet 2026 · Réaup-Lisse
Informations pratiques
Réaup-Lisse
Réaup en fêtes
Place du village Réaup-Lisse Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-08-02 04:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Durant tout le week-end, la commune de Réaup-Lisse sera en fête !
Le coeur du village vibrera au gré des animations dans une ambiance conviviale et chaleureuse!
Vendredi 31 juillet
19h Ouverture de la bodéga (bar à vin)
Grande Soirée Tapas animée par Galaxie Music
20h Banquet Gaulois au sanglier avec la participation de La Société de Chasse de Reaup
Réservations au 06 74 55 84 71 ou 06 07 09 47 73
Samedi 1er aout
9h Déjeuner aux tripettes sous le chapiteau.
Réservations au 06 74 55 84 71 ou 06 07 09 47 73
15h Course de caisses à savon. Renseignements et Inscriptions au 06 07 97 88 71
19h Bodéga et bar à vin
20h Repas araignée de porc . Réservations au 06 74 55 84 71 ou 06 07 09 47 73
23h Bodéga géante animée par DJ JIM X
Dimanche 2 aout
20h Repas Moules/frites organisé par la Société de Chasse de Reaup
Sous le chapiteau Place du Village
Réservations au 06 74 55 75 86 .
Place du village Réaup-Lisse 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 55 84 71 barraultkevin@yahoo.fr
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English : Réaup en fêtes
L’événement Réaup en fêtes Réaup-Lisse a été mis à jour le 2026-07-16 par OT de l’Albret
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