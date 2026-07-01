Informations pratiques

Réaup-Lisse

Réaup en fêtes

Place du village Réaup-Lisse Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-08-02 04:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Durant tout le week-end, la commune de Réaup-Lisse sera en fête !

Le coeur du village vibrera au gré des animations dans une ambiance conviviale et chaleureuse!

Vendredi 31 juillet

19h Ouverture de la bodéga (bar à vin)

Grande Soirée Tapas animée par Galaxie Music

20h Banquet Gaulois au sanglier avec la participation de La Société de Chasse de Reaup

Réservations au 06 74 55 84 71 ou 06 07 09 47 73

Samedi 1er aout

9h Déjeuner aux tripettes sous le chapiteau.

Réservations au 06 74 55 84 71 ou 06 07 09 47 73

15h Course de caisses à savon. Renseignements et Inscriptions au 06 07 97 88 71

19h Bodéga et bar à vin

20h Repas araignée de porc . Réservations au 06 74 55 84 71 ou 06 07 09 47 73

23h Bodéga géante animée par DJ JIM X

Dimanche 2 aout

20h Repas Moules/frites organisé par la Société de Chasse de Reaup

Sous le chapiteau Place du Village

Réservations au 06 74 55 75 86 .

Place du village Réaup-Lisse 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 55 84 71 barraultkevin@yahoo.fr

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English : Réaup en fêtes

L’événement Réaup en fêtes Réaup-Lisse a été mis à jour le 2026-07-16 par OT de l’Albret