Récit et causerie DE RAGE, DE RÊVE ET D’OS Centre culturel L’Échiquier Pouzauges

Informations pratiques

Pouzauges

Récit et causerie DE RAGE, DE RÊVE ET D’OS

Centre culturel L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 15:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Le Centre culturel L’ÉCHIQUIER s’ouvre à de multiples expressions artistiques et culturelles. Lors de cette saison 2026-2027, laissons place au plaisir de la re-découverte et à l’expérimentation.

Une création au croisement de deux regards scientifique et artistique.

Le récit De rage, de rêve et d’os de et par Bernadète Bidaude et Jean-Loïc Le Quellec, en écho à la thèse du livre La Caverne Originelle.

Une main peinte il y a des milliers d’années nous fait signe.

De rage, de rêve et d’os tire sur le fil de nos archéologies intimes et collectives. Entre métamorphose, mouvance et mémoire. Des milliers de femmes sont dans la rue, paumes de leurs mains tendues et peintes de rouge sang. Parmi elles, Talie, une jeune archéologue découvre une merveille d’art rupestre. Par la voix d’un os manquant, par les mains d’une mère tirant le manteau de fourrure d’un lièvre, par le galop magique d’une vieille devenue cavale, le récit rejoint une femme posant la dernière pierre sur le corps de sa petite fille il y a 18 000 ans. Et là le rituel commence.

Récit suivi d’une causerie et temps d’échange.

A partir de 16 ans. .

Centre culturel L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10 billetterie.echiquier@paysdepouzauges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The L’ÉCHIQUIER Cultural Center is open to a wide range of artistic and cultural expressions. During the 2026–2027 season, let’s make room for the joy of rediscovery and experimentation.

L’événement Récit et causerie DE RAGE, DE RÊVE ET D’OS Pouzauges a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges