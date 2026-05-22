Récital chanteurs solistes Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer
Récital chanteurs solistes Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer dimanche 19 juillet 2026.
Lion-sur-Mer
Récital chanteurs solistes
Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Eglise Saint-Pierre Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 20:30:00
fin : 2026-07-19 22:30:00
Date(s) :
2026-07-19
4 jeunes chanteurs lyriques, Anaïs Delahaye soprano, Lauriane Paillet mezzo-soprano, Arwen Tanguy ténor et Marc-Eden baryton-basse, proposent un récital unique de musique classique. Oratorio, mélodies et airs d’opéra seront au programme. Ils seront accompagnés au piano par Séverin Treille.
4 jeunes chanteurs lyriques, Anaïs Delahaye soprano, Lauriane Paillet mezzo-soprano, Arwen Tanguy ténor et Marc-Eden baryton-basse, proposent un récital unique de musique classique. Oratorio, mélodies et airs d’opéra seront au programme. Ils seront accompagnés au piano par Séverin Treille.
Cet évènement est organisé par L’Association Accords Nacrés
accordsnacres@gmail.com .
Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Eglise Saint-Pierre Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 13 57 43 01 accordsnacres@gmail.com
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English : Récital chanteurs solistes
4 young opera singers, Anaïs Delahaye soprano, Lauriane Paillet mezzo-soprano, Arwen Tanguy tenor and Marc-Eden bass-baritone, offer a unique recital of classical music. The programme includes oratorios, melodies and opera arias. Séverin Treille will accompany them on the piano.
L’événement Récital chanteurs solistes Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Caen la Mer
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