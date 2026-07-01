AGENDA · Dontreix
Récital d’accordéon classique par Anatole Gimbault Dontreix
vendredi 24 juillet 2026 · Dontreix
Informations pratiques
Dontreix
Récital d’accordéon classique par Anatole Gimbault
L’église Dontreix Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Récital d’accordéon classique par Anatole Gimbault
Entrée libre .
L’église Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 80 16 97
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English : Récital d’accordéon classique par Anatole Gimbault
L’événement Récital d’accordéon classique par Anatole Gimbault Dontreix a été mis à jour le 2026-07-02 par Marche et Combraille en Aquitaine
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