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AGENDA · Dontreix

Récital d’accordéon classique par Anatole Gimbault Dontreix

vendredi 24 juillet 2026 · Dontreix

Récital d’accordéon classique par Anatole Gimbault Dontreix

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
L'église
Ville
23700 Dontreix
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Dontreix

Récital d’accordéon classique par Anatole Gimbault

L’église Dontreix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Récital d’accordéon classique par Anatole Gimbault
Entrée libre   .

L’église Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 80 16 97 

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English : Récital d’accordéon classique par Anatole Gimbault

L’événement Récital d’accordéon classique par Anatole Gimbault Dontreix a été mis à jour le 2026-07-02 par Marche et Combraille en Aquitaine

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