Récital de chants et piano Camaret-sur-Mer
lundi 17 août 2026 · Camaret-sur-Mer
Informations pratiques
Camaret-sur-Mer
Récital de chants et piano
Lieu-dit Le Sillon Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Récital de chants et piano
Les Nuits d’Été qui aura lieu le lundi 17 Août à 20h30, à la chapelle Notre Dame de Rocamadour .
Cette date a été choisie en souvenir des lundis musicaux de Camaret.
Nous avons le plaisir d’accueillir la cantatrice Mezzo- soprano lyrique madame Feng WU et la pianiste madame Li Haining.
Elles interpréteront les morceaux choisis suivant
PREMIÈRE PARTIE
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Schafe können sicher weiden ……………………………………………. Piano Solo
(Extrait de la Cantate BWV 208)
Erbarme dich, mein Gott ………………………………………………….. Mezzo-soprano
(Extrait de la Passion selon Saint Matthieu, BWV 244)
Prélude et Fugue en sol mineur, BWV 885 ……………………….. Piano Solo
(Extrait du Clavier bien tempéré, Livre II)
Et exultavit spiritus meus ……………………………………………….. Mezzo-soprano
(Extrait du Magnificat, BWV 243)
DEUXIÈME PARTIE
Hector Berlioz (1803–1869)
Les Nuits d’été, Op. 7
(Poèmes de Théophile Gautier)
I. Villanelle ………………………………………………………………………… Allegretto
II. Le Spectre de la rose …………………………………………………. Adagio
III. Sur les lagunes (Lamento) …………………………………………… Andantino
IV. Absence ………………………………………………………………………… Adagio
V. Au cimetière (Clair de lune) …………………………………………. Andantino
VI. L’Île inconnue ……………………………………………………………… Allegro spiritoso
La participation à ce concert est libre ,elle est soutenue par l’association J.A.C.E ( Joie,Art,Culture, Expression) .
Lieu-dit Le Sillon Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 72 07 56 46
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English :
L’événement Récital de chants et piano Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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