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Récital de guitare Eglise Notre-Dame du Gavel Plouézec

Récital de guitare Eglise Notre-Dame du Gavel Plouézec samedi 2 mai 2026.

Lieu : Eglise Notre-Dame du Gavel

Adresse : 7 Rue du Docteur Laurent

Ville : 22470 Plouézec

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Plouézec

Récital de guitare

Eglise Notre-Dame du Gavel 7 Rue du Docteur Laurent Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Par Mariapina Roberti. Au programme, Tarrega, Villa Lobos, Bach, Albéniz, Rodrigo.   .

Eglise Notre-Dame du Gavel 7 Rue du Docteur Laurent Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 87 22 33 

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English :

L’événement Récital de guitare Plouézec a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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