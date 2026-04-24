Récital de guitare Eglise Notre-Dame du Gavel Plouézec

Plouézec

Récital de guitare

Eglise Notre-Dame du Gavel 7 Rue du Docteur Laurent Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Par Mariapina Roberti. Au programme, Tarrega, Villa Lobos, Bach, Albéniz, Rodrigo. .

Eglise Notre-Dame du Gavel 7 Rue du Docteur Laurent Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 87 22 33

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English :

L’événement Récital de guitare Plouézec a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol