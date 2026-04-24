Récital de guitare Eglise Notre-Dame du Gavel Plouézec
Récital de guitare Eglise Notre-Dame du Gavel Plouézec samedi 2 mai 2026.
Plouézec
Récital de guitare
Eglise Notre-Dame du Gavel 7 Rue du Docteur Laurent Plouézec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Par Mariapina Roberti. Au programme, Tarrega, Villa Lobos, Bach, Albéniz, Rodrigo. .
Eglise Notre-Dame du Gavel 7 Rue du Docteur Laurent Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 87 22 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Récital de guitare Plouézec a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Plouézec (Côtes-d'Armor)
- Soirée Jeux de société Salle Run David, face à Ostrea Plouézec 27 avril 2026
- Soirée Jeux de société Salle Run David, face à Ostrea Plouézec 4 mai 2026
- Soirée Jeux de société Salle Run David, face à Ostrea Plouézec 11 mai 2026
- Soirée Jeux de société Salle Run David, face à Ostrea Plouézec 17 mai 2026
- Soirée Jeux de société Salle Run David, face à Ostrea Plouézec 18 mai 2026