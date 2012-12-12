Récital de piano au château du Martreil Myriam Blardone Le Martreil Chemillé-en-Anjou
Récital de piano au château du Martreil Myriam Blardone Le Martreil Chemillé-en-Anjou dimanche 26 avril 2026.
Chemillé-en-Anjou
Récital de piano au château du Martreil Myriam Blardone
Le Martreil 3 Château du Martreil Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Née dans une famille de musiciens bien connue des Maugeois et des Choletais, la jeune pianiste Myriam Blardone propose un concert exceptionnel au château du Martreil.
Initiée au piano et au violon, dès l’âge de 3 ans et à la harpe, dès 6 ans, la jeune prodige part se former au Canada où elle obtient son
diplôme de l’Université de Toronto, avec mention, dans les deux disciplines, harpe et piano.
Elle enchaîne les prix, lauréate au Concours international de harpe des États-Unis, 2ème prix au Concours de musique de chambre de la Glenn Gould School en tant que pianiste, 1er prix au Concours de concerto de l’Université de Toronto, Grand Prix au Concours de concerto de l’Orchestre de chambre d’Oakville, ainsi que 1er prix au Concours de musique du Canada.
Elle élargit aujourd’hui son expérience musicale à la scène jazz, hiphop, R&B et musique du monde et interprète ses propres compositions lors d’événements, festivals et défilés de mode.
Au programme du concert Frédéric Chopin, Franz Liszt, Alexandre Scriabine, Claude Debussy et Maurice Ravel. .
Le Martreil 3 Château du Martreil Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 75 48 04 phderomans@gmail.com
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English :
Born into a family of musicians well known to the people of Maugeois and Cholet, young pianist Myriam Blardone offers an exceptional concert at Château du Martreil.
L’événement Récital de piano au château du Martreil Myriam Blardone Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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