Visite de la Ferme des Cerfs de la Fardellière Les Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Visite de la Ferme des Cerfs de la Fardellière

Les Cerfs de la Fardellière 4, La Fardellière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:15:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-07-07 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-25 2026-10-20 2026-10-27

Une idée de sortie ludique originale pour prendre l’air en famille en pleine nature au milieu des animaux !

VISITE DE LA FERME POUR LES FAMILLES

Les Mardis matins des vacances scolaire de la zone B, sur réservation.

Partez pour une balade ludique au cœur de la nature à la découverte des cerfs, des biches et leurs faons. Avec le livret Bichon-Bichette, que nous offrons aux enfants, lancez vous à la quête des trésors naturels de la ferme. Prolongez cet instant en réservant votre panier pique-nique de produits 100% fermiers et locaux, vous pourrez partager ce repas au bord de l’eau.

Visite + Dégustation 10h15 à 12h00

• 10h15 Rendez-vous à la ferme.

• 10h30 Visite guidée, balade nature, chasse aux trésors naturels. Livret Bichon-Bichette offert.

• 12h00 Dégustation des produits de la ferme. Vente directe à la boutique.

Panier Pique-nique en option 12h15 à 13h30 (Juillet et août, sur réservation selon disponibilité)

• 12h15 Panier Pique-nique de produits fermiers et locaux avec accès privilégié à l’espace pique-nique.

3 Casse-croûtes pain aux céréales Rillettes de cerf Saucisson de cerf Chèvre/miel.

Crudités et fruits frais de saison à croquer Tomates, pastèque, fraises.

Fondant au chocolat maison. Buvette locale (boissons non comprises).

VISITE POUR LES GROUPES (20 personnes et +)

Date au choix du 1/04 au 1/11, sur réservation selon nos disponibilités.

Demandez votre devis par mail où au 02 41 45 41 01.

La formule comprend

La visite guidée et la dégustation + Un livret Bichon-bichette pour les enfants + Une petite surprise !

La formule ne comprend pas

Le pique-nique, en option. Les boissons, buvette locale sur place.

Gratuit pour les moins de deux ans

Tarif visite + de 2 ans 6€ pers

Tarif panier pique-nique (juillet et août) 14€ adulte 10€ enfant .

Les Cerfs de la Fardellière 4, La Fardellière Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 45 41 01 lescerfsdelafardelliere@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An original idea for a fun outing for the whole family in the middle of nature and animals!

L’événement Visite de la Ferme des Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges