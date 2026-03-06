Balade en trotinette électrique dans les vignes à Valanjou Valanjou Chemillé-en-Anjou
Valanjou 9 Bis Chemin de la Varenne d’Etiau Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-04-19 09:30:00
fin : 2026-05-24 10:30:00
2026-04-19 2026-05-24 2026-06-21 2026-07-11 2026-07-12
Balade en trotinette éléctrique dans les vignes à la découverte de vins locaux.
Venez profiter d’une promenade d’une heure en trottinette pour découvrir le vignoble du Bon Repos situé à Valanjou aux portes du Layon et déguster leurs vins.
Valanjou 9 Bis Chemin de la Varenne d’Etiau Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 59 61 77 57 contact@domainedubonrepos.fr
English :
Electric scooter ride through the vineyards to discover local wines.
