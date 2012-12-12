Neuvy en fête Salle des loisirs Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Neuvy en fête

Salle des loisirs Neuvy-en-Mauges Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Profitez d’un rendez-vous festif à Neuvy-en-Mauges où randonnée, pêche et animations se rencontrent pour le plaisir des petits et des grands.

Organisé par le comité des fêtes en partenariat avec la carpe neuvilloise et les amis des sentiers, cet événement permet de se rassembler autour de plusieurs rendez-vous thématiques répartis sur le site de la salle des loisirs. Entre les manèges pour enfants, le stand de tir à la carabine et les espaces de restauration, la journée permet de se retrouver dans une ambiance locale et animée. Un bar et un service de restauration sont ouverts pour permettre à chacun de se restaurer sur place.

Les amateurs de marche peuvent s’élancer sur 3 circuits différents, allant de 6 à 20 km. Les inscriptions débutent à 7h30 à la salle des loisirs, avec des départs possibles jusqu’à 10h. Un café est offert au départ et des points de ravitaillement sont installés sur les parcours pour accompagner les randonneurs, une formule comprenant un repas est également proposée.

Dès 9h, un concours de pêche se tient à l’étang communal, avec des inscriptions ouvertes sur place dès 8h. En milieu de matinée, à partir de 10h, l’espace Vide ta chambre propose une sélection de livres et de jeux d’occasion, offrant une seconde vie aux objets dans un esprit d’échange et de proximité. .

Salle des loisirs Neuvy-en-Mauges Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 86 77 44

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English :

Enjoy a festive rendezvous in Neuvy-en-Mauges, where hiking, fishing and entertainment meet for the pleasure of young and old alike.

L’événement Neuvy en fête Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges