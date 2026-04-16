Les mercredis jeux au Jardin Camifolia Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Les mercredis jeux au Jardin Camifolia

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16

Tous les mercredi après-midi, place au jeu au jardin !

Jeux d’extérieur, jeux en bois et jeux géants… il y en a pour tous les goûts. Venez pointer à la pétanque ou vous amuser sur d’autres jeux. En famille, entre amis ou en solo, partagez un moment convivial au jardin. Et si la pluie s’invite à la partie, pas de panique on joue aussi à l’abri ! .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Every Wednesday afternoon, it’s time to play in the garden!

L’événement Les mercredis jeux au Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges